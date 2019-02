Buurtbewoners geschrokken van autobranden in Grave: 'Het was heel angstig'

“Rond half 5 hoorde ik een harde knal”, vertelt een van de bewoners van het beschadigde huis. “Toen ik naar buiten keek, zag ik alleen maar vuur. We wilden graag naar buiten, maar dat ging niet omdat de ingang geblokkeerd was door het vuur. Dat was heel angstig.”

En ze is niet de enige die bang is. Mensen in de buurt vrezen dat zij het volgende slachtoffer worden van de branden. En na de gebeurtenis van zaterdagnacht zijn mensen bang dat ze gevaar lopen hun eigen huis. “Ik woon op de tweede verdieping en wil veilig naar buiten kunnen. Daarom heb ik bij de woningcorporatie aangegeven dat ik een brandtrap wil”, vertelt een verontruste bewoner.









Het is niet de eerste keer dat er autobranden zijn in de wijk. Bijna twee weken geleden werden twee auto’s en een bestelbus verwoest bij de kruising van de Ruyllaan met de Chamilylaan. In oktober vorig jaar brandde er vier auto’s uit aan de Trompetterstraat.

De buurtbewoners hopen dat de dader snel gepakt wordt. "Ik kan niet rustig slapen, omdat ik bang ben dat mijn auto straks ook in vuur en vlam staat", vertelt een buurtbewoner. "En waar moet ik mijn auto nu neerzetten om te zorgen dat hij heel blijft? Zelfs voor de deur is hij niet veilig."