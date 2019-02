Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Darts: Michael van Gerwen getrakteerd op enorm pak slaag [VIDEO] Michael van Gerwen (Foto: VI Images).

WIGAN - Zaterdag was hij nog haantje de voorste, maar de vierde editie van de Players Championship werd er voor Michael van Gerwen eentje om snel te vergeten. Een dag na zijn zege in Wigan ging de wereldkampioen darts genadeloos hard onderuit in de achtste finales.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Nathan Aspinall is de naam. De Engelsman klopte de Brabander voor het eerst in zijn loopbaan en trakteerde Van Gerwen ondertussen op een ongenadig pak slaag: 6-1. Het was pas de achtste keer in vijf jaar darts dat Mighty Mike met 6-1 of 6-0 verloor. Gary Anderson (2015), Adrian Lewis (2015), Ian White (2016 en 2017), Peter Wright (2017), William O'Connor (2018) en Michael Smith (2018) gingen 'The Asp' voor.