Pinups strijden in Roosendaal om finaleplaats voor missverkiezing en bouwen leuk feestje [FOTO'S]

"Ik pies bijna in mijn broek." Het werd gezegd rond het middaguur, ruim voor de eerste pinup zich moest presenteren aan de jury. Gek is het niet helemaal, voor de meeste dames is zo'n presentatie geen dagelijkse kost.

Vivan Kramer Gezegd Freher is verantwoordelijk voor alle stress bij de pinups, zij is het brein achter de missverkiezing. "Ik heb zelf een tijdje geleden meegedaan in Vegas en ben toen best wel hoog geëindigd. Ik werd derde van de wereld. Het begon als een geintje, maar achteraf was het een hele toffe ervaring. Ik wilde de dames hier ook iets bieden. Er was nog nooit een pinup-verkiezing geweest op deze schaal en ik denk dat ik de aangewezen persoon was om dat neer te zetten.”

'Geen goed of fout'

Maar wanneer kun je deze verkiezing winnen? “Dat is ontzettend lastig. Het gaat niet alleen om uiterlijk of de jurk. Hoe presenteer je jezelf? Het gaat om karakter. En dat is heel lastig om te jureren, er is geen goed of fout”, zegt ze vol enthousiasme. Het enthousiasme waarmee ze ook iedereen begroet die de diner in komt lopen. “Wat voor gevoel geef jij iemand anders? Als dat een lekker powergevoel is, dan ben je voor mij de ultieme vertegenwoordiger van mijn stijl.”

Onze fotograaf was aanwezig en heeft de voorronde in beeld gebracht: bekijk de foto's hier.

Zelfvertrouwen

De presentaties van vijf minuten aan de jury zijn enorm divers. Van een zeer persoonlijk verhaal tot zang en van een dans tot het doen van iemands haren. Het kwam voorbij. De ene presentatie was beter dan de andere, maar duidelijk was dat iedereen daar stond met een dosis zelfvertrouwen.

Het hoefde tijdens de prestatie niet muisstil te zijn in de rest van de diner. "Ga lekker je gang. Heb het leuk. We gaan een feestje bouwen. Heb lol, geniet", zei Vivian bij haar openingswoord. Dragqueen Lady Galore, samen met pinup Anita Hogeling en internet-beroemdheid Petra Hashtag, keek eens goed rond. "Ik denk dat ik over pinups ga dromen. Ik heb er nog nooit zoveel samen gezien. Het is een soort nachtmerrie, maar tegelijkertijd ook fantastisch."

Wendy Woop zong een van haar eigen nummers. Een Neder-rock & roll-nummer. De Roosendaalse is bekend met Tom's Diner, ze nam daar één van haar videoclips op. En dat allemaal in pinup-stijl. "Ik heb het van jongs af aan meegekregen, ik stond al jong knopjes in te drukken op een jukebox. Toen ik de kans kreeg om deze muziek te maken dacht ik niet in problemen, maar in kansen." Die kans greep ze, want ze kreeg de handen op elkaar. Ze bouwde een feestje, precies zoals het de bedoeling was.





Finale

Een groot succes, zo kun je de missverkiezing wel noemen. Er zijn 161 aanmeldingen, veel meer dan Vivian verwacht had. Terwijl er bij de finales nog geen publiek aanwezig mocht zijn, is dat bij de finale een ander verhaal. “De finale gaan we in Breda organiseren, in de Avenue. Een prachtige locatie, die past er perfect bij. Op 29 maart gaat daar het feestje plaatsvinden. Dertien pinups gaan strijden om de ultieme kroon, de sjerp, de eer en erg leuke prijzen.”