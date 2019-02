Jos is een fanatieke ‘Stille Raper’ en krijgt meer en meer volgelingen

“Ik heb gemerkt dat mensen in mijn omgeving, mede doordat ze mij bezig zien nu ook over de drempel heenkomen. Het stikt hier overal van de ‘Stille Rapers’ en da’s prachtig om te zien en te horen.” Met op zijn hoofd zijn kenmerkende hoedje, een grijpstok in zijn hand en aan zijn voeten klossende klompen is Korthout inmiddels een lokale bekendheid geworden. “Het meeste wat ik opraap zijn sigarettenpeuken, lege flessen, wattenstaafjes en heel veel plasticverpakkingen





Funest voor dier en milieu een weggegooid stukje draad omhuld met plastic





Opruimen werkt inspirerend

Een ‘Stille Raper’ die ook is aangehaakt is wethouder Paula Jorritsma van de gemeente Altena. “Ik ben een hardloper en onderweg raap ik heel wat op. We moeten deze planeet toch een beetje behoorlijk doorgeven.” Ook Fenneke, inwoonster van het vestigstadje, is aan het opruimen geslagen. “Ik ben zeker aangehaakt. Sinds vorig jaar juni, toen er veel rommel op de strandjes lag ben ik dat mee gaan opruimen. We zijn toen de hele zomer actief geweest en dat blijven we ook doen.”

Ik ben geen zwerver

Jos, de Stille Raper, krijgt behalve veel bijval natuurlijk ook kritiek. “Dan roepen ze je na dat je een zwerver bent. Ik kan me schouders erover ophalen, maar diep in je hart voel je je toch een beetje gekwetst. En ik ken mensen die om die reden geen vuil gaan ophalen.”





Jos Korthout 'Ik ben een raper geen zwerver'