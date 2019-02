Auto rijdt tegen de vangrail op A59 bij Waalwijk, weg even helemaal afgesloten

WAALWIJK - De A59 bij Waalwijk richting Drunen was compleet afgesloten door een ongeval. Een bestuurder was door een nog onbekende oorzaak tegen de vangrail aangereden.

Een andere auto liep ook schade op bij het ongeluk. De bestuurder en een inzittende werden in de ambulance behandeld. Het is niet duidelijk of ze zijn meegenomen door de ambulance.

Er ontstond in korte tijd een flinke file op de A59 richting Drunen