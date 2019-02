Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bejaarde vrouw raakt met auto van de A58 en belandt op zijn kop in de sloot Foto: Jack Brekelmans

HILVARENBEEK - Een bejaarde vrouw is zondagavond gewond geraakt nadat ze met haar auto van de A58 raakte en op zijn kop in een slot belandde. Ze is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Linda Bak

De vrouw reed op de A58 van Tilburg in de richting van Eindhoven toen het net voor de afslag Hilvarenbeek mis ging. Ze raakte van de weg, reed langs de vangrail en belandde uiteindelijk in het water. Een voorbijganger reed op de Lage Wal, de ventweg langs de A58, en zag het ongeluk gebeuren. Hij haalde de vrouw vervolgens zo snel mogelijk uit haar benarde positie. Ze is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.