Geluidswal van zonnepanelen langs A50 officieel geopend Deze geluidswal dempt geluid en levert energie op

UDEN - Gebruikers van de A50 kunnen hem al een tijd bewonderen, maar vanaf maandag is de geluidswal van zonnepanelen bij Uden ook officieel ‘in gebruik’ genomen. Wallen naast de snelweg met zonnepanelen bestaan al, een wal gemaakt van panelen is nieuw. Uniek aan deze wal is dat hij aan beide zijden energie kan opwekken.

Geschreven door Rob van Kaathoven

De wal is vierhonderd meter lang, vijf meter hoog en is uniek in de wereld. In september is er begonnen met de bouw, in december leverde de muur al energie op.

Als het experiment van Rijkswaterstaat TNO en de gemeente Uden slaagt gaan we meer van deze geluidswallen zien. De komende ander halfjaar wordt de geluidswal getest, wat betreft de techniek, maar ook of de opbrengsten van de energie opwegen tegen de extra kosten