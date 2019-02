Roodharigen kiezen voor Tilburg na ‘onduidelijkheid over verdeling subsidie in Breda'

“Sinds 2011 vragen we al om duidelijkheid, maar de gemeente Breda weigert tot op de dag van vandaag om de subsidieregisters van de afgelopen jaren met alle subsidiebedragen volledig te maken”, zegt organisator Bart Rouwenhorst.

Nieuwe locatie

Volgens Rouwenhorst is de Roodharigendag mede daardoor al sinds 2017 op zoek naar een nieuwe locatie. Rouwenhorst benadrukt dat het niet gaat om de hoogte van de subsidie. “De laatste keer kregen we in Breda 25.000 euro. Datzelfde bedrag krijgen we nu in Tilburg ook. Dit jaar zouden we in Breda minder subsidie krijgen”, vertelt de organisator.

Volgens Rouwenhorst weigerde de gemeente ondanks bezwaarschriften en zelfs een wob-verzoek duidelijkheid te geven. “We wilden weten op basis van welke criteria de gemeente de subsidie had verdeeld. Wie krijgt wat en waarom. Die duidelijkheid is er nooit gekomen. Breda wil de cijfers niet geven. En dat is gewoon onwil.” De gemeente Breda kon maandagochtend overigens nog niet reageren op het vertrek van het festival.

Geen wrok

Het Roodharigenfestival dreigde al eerder Breda te verlaten, maar bleef desondanks de stad steeds trouw. Rouwenhorst: “We hebben zelf contact gezocht met verschillende gemeenten. Maar ook omgekeerd. Gemeenten hebben zich ook bij ons gemeld, onder meer Tilburg. Er was zelfs belangstelling uit Duitsland en Engeland.”

In het weekend van 23 tot en met 25 augustus is Tilburg het decor van de roodharigendag. “We hebben een goed gevoel bij Tilburg. Niet alleen de eerste, ook de tweede en derde indruk van de stad zijn goed. We gaan er in de Tilburgse binnenstad weer een mooi festival van maken. Onder de deelnemers is er veel enthousiasme. Er zijn al veel aanmeldingen, Facebook ontploft.”

Rouwenhorst koestert overigens geen wrok tegen de gemeente Breda. “De stad, de ondernemers en de inwoners hebben ervoor gezorgd dat het festival kon groeien naar het huidige niveau.”