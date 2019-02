Deel dit artikel:













Dode gevonden in zwemplas Aquabest Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision

BEST - In het water van zwemplas Aquabest in Best is maandagochtend een dode gevonden. Dit laat de politie weten. Het is vooralsnog niet duidelijk wat er is gebeurd. Ook is niet duidelijk om wie het gaat.

Geschreven door Sandra Kagie



Om iets voor halfelf meldde de brandweer dat er bij de plas iemand te water was geraakt. Het ging volgens een woordvoerder van de politie om een melding van iemand die een lichaam op het water zag drijven. Meer dan dat kan hij nog niet zeggen. De politie doet maandagochtend onderzoek naar wat er is gebeurd.