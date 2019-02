Deel dit artikel:













Dode gevonden in zwemplas Aquabest: politie houdt alle scenario's open Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision

BEST - In het water van zwemplas Aquabest in Best is maandagochtend een dode gevonden. Dit laat de politie weten. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Geen enkel scenario wordt hierbij uitgesloten, laat ze weten. Het is nog niet duidelijk wie het slachtoffer is.

Geschreven door Sandra Kagie

Omdat geen enkel scenario wordt uitgesloten, moet het lichaam worden geborgen door specialisten van forensische opsporing. Rond kwart voor twaalf was dit team van specialisten nog niet bij de plas in Best. Op dat moment cirkelde een politiehelikopter boven de plas op zoek naar aanwijzingen en om foto's te maken. Om iets voor halfelf meldde de brandweer dat er bij de plas iemand te water was geraakt. Het ging volgens een woordvoerder van de politie om een melding van iemand die een lichaam op het water zag drijven. Meer dan dat kon hij maandagochtend nog niet zeggen.