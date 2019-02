Dode man gevonden in zwemplas Aquabest: 'Geen aanwijzingen dat het gaat om misdrijf'

BEST -

In het water van zwemplas Aquabest in Best is maandagochtend een dode man gevonden. Hij lag mogelijk al enkele dagen in het water. Voorlopig zijn er uit het politieonderzoek nog geen aanwijzingen gevonden dat de man het slachtoffer is van een misdrijf, laat de politie weten. Over de identiteit van de man en hoe hij in het water terecht is gekomen, is nog niets bekend.