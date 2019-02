Deel dit artikel:













Dode man gevonden in zwemplas Aquabest: politie houdt alle scenario's open Politie doet onderzoek na de vondst van de dode man (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties).

BEST - In het water van zwemplas Aquabest in Best is maandagochtend een dode man gevonden. Dit laat de politie weten. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Geen enkel scenario wordt hierbij uitgesloten, laat ze weten. Over de identiteit van de man en hoe hij in het water terecht is gekomen, is nog niets bekend.

Geschreven door Sandra Kagie

Het lichaam is uit het water gehaald en wordt naar een mortuarium gebracht. Boven de plas cirkelde een politiehelikopter op zoek naar aanwijzingen en om foto's te maken. Om iets voor halfelf meldde de brandweer dat er bij de plas iemand te water was geraakt.