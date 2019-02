'Hilarisch en ongekend', tot kleedruimte omgebouwde bestuurskamer tovert frustratie weg

EINDHOVEN - "In welke kleedkamer zitten we?" Het is zo'n vraag die je op ieder sportcomplex voorbij hoort komen, heel vaak. In de Vierde klasse F kreeg het eerste elftal van RKDSV echter geen antwoord. Er was geen kleedkamer beschikbaar bij Nieuw Woensel. Even dacht de ploeg uit Diessen om terug naar huis te gaan, maar de bestuurskamer bood uiteindelijk oplossing.

Voor aflevering zeventien in de rubriek ‘Stelletje Amateurs’ belden we met Frans Verbeek (trainer RKDSV) en John Brugel (voorzitter Nieuw Woensel) om meer te weten te komen over deze kleedkamerkwestie.

Frans, je elftal wint met 2-4 van Nieuw Woensel. Maar dat zal na afloop niet het gesprek van de dag zijn geweest. Wat wel?

"Nee. We hadden geen ruimte om ons om te kleden. Dat is toch wel bijzonder. ik ben nu 42 jaar actief in de voetballerij, waarvan de laatste dertien jaar als hoofdtrainer. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat je als eerste elftal van een bezoekende ploeg geen kleedkamer hebt, dat is toch bijzonder."

Wat doe je als trainer op het moment dat je te horen krijgt dat je spelers niet om kunnen kleden?

"Ik ben naar de bestuurskamer gegaan en heb aangegeven wat het probleem was, dat er geen kleedruimte was. Toen werd er gezegd dat ik naar de gemeente Eindhoven moest gaan. Daar had ik geen zin in. Ik heb gevraagd waar we ons om konden kleden en als er geen ruimte was, dan zouden we huiswaarts gaan. Uiteindelijk hebben ze de bestuurskamer leeggehaald en hebben we ons daar om kunnen kleden en onze voorbereiding gehad op de wedstrijd. Niet optimaal."

Tekst gaat verder onder de Facebook-post van RKDSV.

John, een elftal om laten kleden in de bestuurskamer is nogal wat. Hoe kan dat?

"Ja, hoe kan dat. We hadden om twaalf uur drie wedstrijden. En we hebben zes kleedkamers. Drie voor ons en drie voor de tegenstander. Alle kleedkamers waren dus bezet. Spannender is het verhaal niet."

Maar was er dan niets te regelen, waren er geen andere opties?

"We hebben gevraagd of ze een kwartier wilden wachten, dan was het opgelost. Die wedstrijden van die andere elftallen zijn om kwart voor twee afgelopen. Als ze een kwartier later om waren gaan kleden, dan hadden ze gewoon om kunnen kleden in een kleedkamer. Maar dat wilden ze niet, terwijl de scheidsrechter er geen problemen mee had om een kwartiertje later te starten. Toen heb ik gezegd: ga maar in de bestuurskamer. Je moet ze toch ergens 'douwen'."

Achteraf kun je er wel om lachen, Frans?

"Het verhaal om later te beginnen heb ik niet meegekregen. De scheidsrechter zat koffie te drinken in de bestuurskamer, die heeft nog plaatsgemaakt voor ons. Maar dat maakt niet uit. We hebben gewonnen, dus dan kijk je er uiteindelijk met een glimlach op terug. Het is eigenlijk ook hilarisch. Wat je meemaakt op de velden, je kunt er een boek over schrijven. Maar als dit is op het moment dat je kunt promoveren of degraderen, dan denk ik dat het een ander verhaal is. Dan moet je er werk van maken bij de KNVB. Nu is het hilarisch. En ongekend."