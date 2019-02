Politie schiet drie keer bij aanhouding na achtervolging in Waalwijk

Het stel was in een auto onderweg toen ze in Kaatsheuvel bij een verkeerscontrole op de Horst in Kaatsheuvel een stopteken negeerden. Ze reden ervandoor en agenten gingen achter hen aan. "Via een natuurgebied kwamen ze vervolgens bij het Lido Waalwijk in gereden", zegt een woordvoerder van de politie.

Op de kruising van het Hoogeinde met de Dominee Louwe Kooijmanslaan in Waalwijk verloor de man de macht over het stuur en knalde hij op een paaltje. "De vrouw konden we meteen aanhouden. De man sloeg op de vlucht", aldus de woordvoerder.

Gewond

Hij werd in een tuin gevonden. Bij zijn aanhouding zijn drie schoten gelost. De verdachte is gewond geraakt. Hij klaagde over pijn in zijn buik. Maar hij is volgens de woordvoerder niet geraakt door een kogel. Hij is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.





Politie op de Dominee Louwe Kooijmansstraat Foto: Omroep Brabant





Afgesloten

Het Hoogeinde is volledig afgezet. En ook afrit Waalwijk-Oost op de A59 is dicht.