Politie schiet drie keer bij aanhouding na wilde achtervolging in Waalwijk

Het stel negeerde in Kaatsheuvel bij een verkeerscontrole op de Horst een stopteken. Ze sloegen op de vlucht en reden daarbij bijna een agent aan. Ook probeerde de man in te rijden op een politieauto die de weg voor hem blokkeerde. "Dat kon worden voorkomen doordat die politieauto snel opzij ging", zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.

'Wandelaars sprongen opzij'

De politie achtervolgde het duo vervolgens met twee auto's en een motor. "Dat ging met hoge snelheid en wandelaars moesten opzij springen voor de Poolse man", zegt de woordvoerder. Via de bossen kwamen ze uiteindelijk in Waalwijk terecht.

Politie op de Dominee Louwe Kooijmansstraat Foto: Omroep Brabant

En daar eindigde de achtervolging toen de man de macht over het stuur verloor. Op de kruising van het Hoogeinde met de Dominee Louwe Kooijmanslaan kwam zijn auto tegen een paaltje tot stilstand.

Man vlucht

"De vrouw konden we toen meteen aanhouden. De man sloeg op de vlucht", aldus de woordvoerder. Hij werd in een tuin gevonden. Bij zijn aanhouding zijn drie schoten gelost.

De verdachte is gewond geraakt. Volgens de politie klaagde hij over pijn in zijn buik. "Maar niets wijst erop dat hij geraakt is door een kogel", meldt de woordvoerder. De man is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek. Het is niet duidelijk waarom de man het stopteken negeerde.

Geschoten in Stationsstraat

Eind vorige maand schoot de politie in Waalwijk ook al bij de aanhouding van een verdachte. Toen ging een verwarde man los met een stuk hout op auto's in de Stationsstraat.