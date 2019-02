Carnaval duur? Aan de bierprijs in Dongen zal het niet liggen

Nog een paar dagen en dan barst het feest der feesten weer los. Vijf dagen lang staat het leven in het teken van carnaval en wordt er even niet nagedacht over allerlei moeilijke dingen. Behalve dan: wat kost een biertje?

Vijf dagen feest vieren en buiten de deur eten is voor velen een flinke aanslag op de portemonnee. Daarom hebben we een kaartje gemaakt met de bierprijzen. Heb je een klein budget? Dan kun je volgens onze steekproef beter in de kleinere dorpen en stadjes gaan feestvieren. Steenbergen en Dongen zijn dé plekken waar je voor weinig geld een biertje scoort. Ga je naar Tilburg of Breda? Dan ben je volgens deze steekproef duurder uit.

Verhoogd

De bierprijzen zijn in bijna alle dorpen en steden verhoogd met gemiddeld tien cent per bon/munt. Behalve in Tilburg. Daar is net als vorig jaar een Kruikenmunt 2,60 euro. In Den Bosch en Eindhoven hoef je geen munten aan te schaffen. Daar betaal je gewoon met cash.

Veel aangeschafte munten en bonnen kunnen tot halfvasten worden ingeleverd. Dit is per stichting anders. Check dit goed voordat je munten verlopen.

Klik in het kaartje op het 'glas' om de prijs van een biertje te zien.