Fosfor, vermoedelijk uit bom uit de Tweede Wereldoorlog, zorgt voor brand in Beek en Donk

Het is een mooie rustige zondagmiddag tot de brandweer in Beek in Donk wordt gealarmeerd. Een bewoner doet melding van een brand aan de Mauritsstraat, momenteel bouwgrond. Er kwamen vlammen en rookwolken uit de grond. Na inspectie van de brandweer wordt duidelijk dat de brand is ontstaat door fosfor.

De gele brokken met een harsachtige substantie zijn vermoedelijk afkomstig van een fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog. De adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer heeft na inspectie een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de fosfor te verwijderen. Rondom de Mauritsstraat worden huizen gebouwd. Hoogstwaarschijnlijk is de fosfor aan de grond gekomen door werkzaamheden.

Ontstaan

De fosfor gaat branden wanneer het in aanraking komt met zuurstof. ''Fosfor wordt voornamelijk gebruikt voor munitieartikelen en zorgen voor veel rook en brand. De rook die ontstaat is giftig. Het andere gevaarlijke is dat fosfor niet makkelijk op te sporen is. Metaal is op te sporen met een metaaldetector, maar dat kan niet bij fosfor. Ook is het materiaal moeilijk te herkennen als een gevaarlijke stof. Het lijkt namelijk op een soort edelsteen'', aldus bomexpert Jan Slagers van Armaex.

De enige manier waarmee de de brandende fosfor geblust kan worden, is wanneer de zuurstof wordt afgesloten.

Overal in Brabant incidenten

Fosforgranaten zorgen vaker voor problemen in Brabant. In Fijnaart was er in 2016 nog een incident waarbij het spul niet uit kon worden gemaakt en maar bleef roken.

Vorig jaar zomer ontstond in Sint Oedenrode ook een gevaarlijke situatie met het spul en werd besloten de granaat op te blazen.

Bevrijding

Het spul ligt overal in de grond waar gevochten is tijdens de bevrijding in 1944 of waar militaire operaties plaatsvonden. Dat varieert van de Slag om Woensdrecht en operatie Market Garden tot aan de Slag om Kapelsche Veer in januari 1945.

De granaten werden afgevuurd met kanonnen op doelen die in brand moesten worden geschoten. Soms werden granaten ook afgevuurd om een rookgordijn te maken en daarmee de opmars te verhullen of om een doelwit te markeren.

Soms ontploften de granaten niet (blindgangers) Hele ladingen werden gedumpt en bleven achter in de grond.