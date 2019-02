Een tweedehands plant, ook dat vind je tussen de overbodige spullen van de gemeente Werkendam

Ontelbare bureaustoelen staan er door het hele pand. De meesten met gele zitting. "Heb je d'r al op gezeten? Ze wippen allemaal!", merkt een van de geïnteresseerden wat verontwaardigd op. Hij heeft nog wel opgemeten of de armleuning niet te hoog is voor zijn tafel thuis, maar laat het er al snel bij zitten.

'Duurzaam denken'

Wie wel denkt iets te vinden, is een ambtenaar van de gemeente Geertruidenberg. "We denken graag duurzaam", zegt Peter van den Bos. "Ik heb een lijstje bij me. We zoeken nog privacyschermen, bureaustoelen, een bank, fauteuils en zelfs planten. Waarom nieuwe spullen kopen als we hier nog goede dingen vinden?"





'Voor op de camping'

In de kantine van het voormalige gemeentehuis worden een verrijdbaar dressoir en de koelkast aandachtig bekeken. "Mijn zoon is kort geleden een camping begonnen, Oldershof in Almkerk. Het leek ons wel handig om hier eens te kijken. Dit zijn best bruikbare spullen voor hem."

Niet bij elk voorwerp is meteen voor te stellen wat je er mee zou kunnen. "Mijn dochter heeft me op pad gestuurd. Van de totaal 335 kavels zijn er voor ons hoogstens zes mogelijk interessant, zoals deze lichttafel. " Meneer knipt onder het brede tafelblad het lichtknopje aan en de hele plaat licht ineens op. Handig om je röntgenfoto van het ziekenhuis nog eens te bekijken? "Nou nee, ik zie hier eerder een pentekening op liggen die dan mooi uitgelicht wordt. "

'En houdoe!'

Het aantal whiteboards is ook niet op een hand te tellen. Een van hen kreeg kavelnummer 84 en daarop laat een ambtenaar in ieder geval weten dat ook in het nieuwe gemeentehuis de inwoners van Werkendam van harte welkom zijn. In rode letters staat er dan ook: 'En Houdoe!' Nieuwsgierige buurmannen komen nog een keertje kijken en hopen snel nieuwe buren te verwelkomen: "Ik vind een bejaarden- of verzorgingshuis wel een goed idee."