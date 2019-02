Het hoofd van Vincent van Gogh nu te zien in het Van Goghhuis in Zundert

Het telefoontje van de rijksdienst was een verrassing voor Ron Dirven, de directeur van het Van Goghhuis. Hij kende een beeld dat Schaller in de jaren zestig voor Amsterdam van Van Gogh maakte. Dát beeld staat nu in Osdorp. Dirven wist niet dat een studie voor dat beeld van het hoofd van Van Gogh ook in brons was afgegoten.

De kop van Vincent van Gogh gemaakt door André Schaller (foto Margareta Svensson)

Van Gogh kan beter naar Zundert

De bronzen kop is uiteindelijk in het depot van de rijksdienst terecht gekomen. Die organisatie bekijkt regelmatig wat er allemaal in voorraad is en of er misschien plaatsen zijn waar de kunst uit de collectie beter op z'n plek is. Daarom vroeg de rijksdienst aan het Van Goghhuis of het geïnteresseerd was in de kop.

Ron Dirven hoefde daar niet lang over na te denken. Het beeld komt nu in een tijdelijke expositie te staan maar verhuist daarna naar een ander mooi plekje in het Zundertse museum. Dirven: "Het is leuk voor bezoekers om dit beeld te vergelijken met het beeld van Zadkine dat bij het Van Gogh-kerkje staat."

Portret van een zelfportret

Het is grappig om te bedenken dat Schaller geen andere afbeeldingen van Van Gogh had dan de zelfportretten van de Zundertse schilder. Hij heeft er waarschijnlijk een aantal bestudeerd om uiteindelijk te komen met zijn idee over hoe het hoofd van Van Gogh er uit heeft gezien.

Dit is het beeld dat André Schaller van van Gogh maakte voor Amsterdam. het stond ooit op het Museumplein maar nu in Osdorp. (foto: Ben van Meerendonk collectie ISSG)