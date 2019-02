2 van de 3 Brabanders hebben ooit wateroverlast gehad: ook daarom is het waterschap belangrijk

Om de vier jaar zijn de waterschapsverkiezingen. Deze verkiezing is op 20 maart, net als de Provinciale Statenverkiezingen. In Nederland zijn 21 waterschappen. In Brabant zitten er vier.

In kaart waar de waterschappen in Brabant zitten.

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas zorgt er in Oost-Brabant voor dat het land niet onder water loopt en bij droogte het water eerlijk verdeeld wordt. Belangrijkste wateren van Aa en Maas zijn: Maas, Aa, Raam en Zuid-Willemsvaart.

Lambert Verheijen is dijkgraaf. Een dijkgraaf is een soort burgemeester en kijkt onafhankelijk naar het waterschap. Er kan niet op hem gestemd worden, maar hij kan wel zelf stemmen.

Volgens de dijkgraaf is het belangrijk om je stem uit te brengen: “Het waterschap ontvangt 150 miljoen en dat wordt door waterschap uitgegeven. Het geld gaat onder andere naar de waterzuivering, dijken en gezond water dat bij ons uit de kraan komt.”

Waterschap De Dommel

Waarnemend watergraaf Lex Huijbers van waterschap De Dommel: “We zorgen ervoor dat er geen wateroverlast is en dat de veiligheid blijft met het water. In droge tijden zorgen wij er weer voor dat er genoeg water is. Het is ook belangrijk dat het water schoon is.”

De watergraaf vindt het allerbelangrijkste van deze verkiezing dat de mensen bewustwording krijgen over het water. “Veel inwoners hebben geen idee hoe belangrijk water is.”

Natte voeten

We moeten oppassen dat we geen natte voeten krijgen. 25% van Nederland ligt onder zeeniveau en 59% van Nederland zou onder water komen te liggen als we niets aan waterbeheer zouden doen.

Onderzoek

In Brabant wordt er wel degelijk nagedacht over het water. Uit onderzoek van Ruigrok NetPanel voor de Unie van Waterschappen zien de Brabanders in dat goed waterbeheer belangrijk is. Ruim 69% van de Brabanders heeft zelf wel eens te maken gehad met wateroverlast. Van ondergelopen tuinen tot ondergelopen kelders. Daarnaast wil 64% van de inwoners ingrijpen in de natuur om overstroming te voorkomen.

Kampioen korter douche

In Brabant wordt er al aan het water gedacht, want in deze provincie zijn we kampioen korter douchen. 73% van de Brabanders zegt dat zij korter douchen. In heel Nederland is dat 67%.