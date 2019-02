Niemand hoeft meer BOB te zijn, de bus brengt je tijdens carnaval veilig thuis

De voorwaarde is wel dat je carnaval in het Krabbegat, Kielegat, Kruikenstad, Tullepetaonestad of Oeteldonk viert. In deze vijf steden brengt busvervoerder Arriva je veilig thuis. Het enige wat je moet doen, is een kaartje kopen en zorgen dat je op tijd bij de halte staat.

Een kaartje kost als je het van te voren aanschaft, 5,50 euro. Mocht je het vergeten: geen paniek. Ook in de bus kun je een kaartje kopen. Dit kan vanwege de veiligheid alleen maar met pin en is iets duurder dan in de voorverkoop. Als er een reiziger is van twaalf jaar of ouder dan mogen twee kinderen in de leeftijd van vier tot en met elf jaar gratis meereizen. Kinderen tot vier jaar reizen altijd, dus ook tijdens carnaval, gratis mee.

Het is dit jaar wel een beetje duurder geworden. In 2018 kon je voor E 12,50 jezelf vijf dagen laten vervoeren. Dat kaartje is helaas niet meer te verkrijgen. Je moet nu per dag een ticket kopen. In de bus kun je op je smartphone het kaartje laten zien.

Eindhoven

Zorg dat je van te voren weet hoe laat en waar je bus vertrekt. Dit kun je heel handig doen via de website van de busvervoerder. Let op! Vier je carnaval in Eindhoven? Dan is een kaartje van Arriva niet geldig. In Lampegat rijdt busvervoerder Hermes geen speciale dienstregeling. Zorg dus dat je van te voren weet hoe je thuis moet komen.