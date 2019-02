Ontmoet politiehond Brammie, de schrik van Chaam

Bijna iedereen in Nederland kent politiehond Bumper. Met ruim 100.000 volgers op Facebook is de het een van de meest geliefde honden van Nederland. Maar kennen jullie zijn verre neef Brammie al? Ook hij is in opleiding als politiehond. Deze week ontmoetten Bumper en Brammie elkaar bij politiehondenvereniging Zeldenrust in Chaam.

Op zijn Facebookpagina vertelt Bumper over de spannende ontmoeting. "Ze hadden daar alweer een volgende generatie klaarliggen. De schrik van Chaam. Brammie is zijn naam. Deze kleine grote tijger is negen weken oud en gaat al mee naar de club om te kijken naar de grote mannen. Ik moest natuurlijk even kennis maken met deze nieuwe krijger. Ik weet zelf nog goed dat ik zo klein was en ik heel de wereld voor een pannenkoek aanzag. We hopen dat je over 2,5 jaar de Nederlandse Politie komt versterken."

Overigens is politiehond worden nog niet zo makkelijk. "Je moet het vergelijken met scouts die bij voetbalverenigingen langs de lijn staan om daar talenten te scouten. Als zij een goede speler op het oog hebben proberen ze die ook binnen hun club te halen. Ik ga meestal mee kijken", zegt Bumper.