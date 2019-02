Hond Boca heeft 100 hechtingen maar leeft nog, baasje zoekt de joggers die haar redden

Wat zou er gebeurd zijn als 12 februari de joggers die in Breda aan het trainen waren, hond Boca niet hadden opgemerkt. Haar baasje Berry Buijnsters weet het zeker: dan was ze overleden. Zwaargewond lag Boca op straat, niet meer in staat om zelf te lopen. Drie van de vier poten zitten inmiddels in het verband. "Niet gebroken, maar wel ruim 100 hechtingen", volgens de dierenarts.

Berry had zelf niet eens door dat zijn hond ontsnapt was uit hun woning. "Ik zat op een feestje en werd gebeld door de Dierenambulance. Dat Boca zwaargewond was. De joggers die haar vonden, hebben haar in de auto getild en hulp gezocht. Zoals het er nu naar uitziet, zal ze herstellen. Vrijdag moet ik weer naar de dierenarts. Maar het ziet er goed uit."

Boca werd in de buurt van de Ruitersboslaan en de Graaf Engelbertlaan gevonden. Berry weet niet wat er gebeurd is. "Het kan geen aanrijding zijn, dan was ze dood geweest. Maar wat dan wel, ik weet het niet." Wat hij belangrijker vindt: wie zijn de joggers die het leven van Boca hebben gered? "Ik wil graag met ze in contact komen om ze te bedanken. Ik heb Boca nu 11 jaar en ze is heel belangrijk voor me."