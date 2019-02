Lantaarnpalen midden op een nieuw voetpad in Almkerk, de gemeente legt uit waarom dit geen fout is

“Dat is gewoon echt lomp, het lijkt de Stratemakeropzeeshow wel, een blindengeleidehond zal inderdaad deze doorgang weigeren en hoppa weer geld over de balk.” Op Facebook en Twitter is de gemeente Altena doelwit van nogal wat mensen, die reageren op een nogal vreemde situatie in Almkerk. Aanleiding is een twitterbericht van Sija op ’t Hof, die tijdens een wandeling zondagmiddag werd geconfronteerd met twee lantaarnpalen die middenin op een nieuw aangelegd trottoir staan.

Een kolderiek gezicht is het wel, twee lantaarnpalen die midden op een nieuw aangelegd trottoir staan te staan. Sija, die sinds 2010, 12.000 tweets heeft verstuurd aan haar driehonderd volgers, wist niet wat ze zag. De vrijwilligster bij Digisterker maakte zondagmiddag direct een foto van de aparte situatie en gooide alles op Twitter. Met de nodige hashtags alarmeerde ze ook nog even lokale politici, politieke partijen, de gemeente Altena en lokale media. Ook bezitters van een scootmobiel, rolstoelers en blinden werden door een hashtag van deze blunder op de hoogte gebracht.

Ophef, altijd maar ophef

Aangewakkerd door lokale media werd iets, wat achteraf niet bijzonder was, een lokale socialmediahype met als middelpunt van spot de gemeente Altena. Reageerders hadden hun oordeel uiteraard en allemaal klaar. Een bloemlezing: “Onvoorstelbaar dit... Opmerkelijke fout voor een gemeente die graag 'bereikbaar' wil zijn voor de burgers. Hi hi ja het valt niet mee om van achter je bureau alles te moeten bedenken mag wat kosten zullen we maar denken binnenkort vast weer op de schop. Wij betalen wel joh. Jeetje ze kunnen ook echt niks... is echt weer over nagedacht”

Het was helemaal geen foutje

Maar de gemeente Altena had er wel over nagedacht, laat ze in een reactie weten. “De lantaarnpaal in het midden van de stoep is uiteraard niet de bedoeling. Deze situatie is tijdelijk. De huidige wegen en lantaarnpalen zijn jaren geleden tijdelijk aangelegd om een gebied bouwrijp te maken."

"De nieuwe definitieve weg komt echter net iets anders te liggen dan de tijdelijke weg, waardoor de bestaande lantaarnpalen nu ongelukkig uitkomen. Uiteraard wordt dit aangepast, maar dat doen we pas als de nieuwe lichtmasten geleverd worden. Dit is echter pas over een paar weken. Tussentijds verplaatsen van de lichtmasten voor een paar weken vinden we zonde van de kosten. Over een paar weken ziet het er spik en span uit."