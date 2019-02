Bestuurders filmen ongeluk op de A16 met hun mobieltje en krijgen boete van 240 euro

Zes bestuurders die het ongeluk van maandagochtend met een politiewagen filmden, kunnen binnenkort een boete verwachten. Ze legden het ongeval vast op het moment dat de politie bezig was met de afscherming van het ongeval.

Maandagochtend reed een vrachtwagen in op een politieauto die op de vluchtstrook stond. Dit gebeurde op de A16 bij Breda, tussen knooppunt Galder en Hazeldonk. De agenten zaten er niet in, want ze hielpen een automobilist met pech. De politieauto raakte zwaar beschadigd.

Agenten viel het op dat bestuurders hun telefoon erbij pakten op het moment dat ze langs het ongeluk reden. Voor hen is een proces verbaal opgemaakt en ze krijgen een boete van 240 euro.

LEES OOK: Vrachtwagen ramt stilstaande politieauto op snelweg