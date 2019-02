Vermiste kat na 12 jaar weer herenigd met haar baasje

Kat Eu was maar liefst twaalf jaar vermist, maar ze wordt dinsdag eindelijk weer herenigd met haar baasje. Stichting Straatkat werd benaderd door een dierenarts die vertelde dat de kat al een paar jaar rondliep op een industrieterrein in Geldrop.

Toen Stichting Straatkat de kat aantrof, zat hij vol met klitten, maar verder was hij “hartstikke tam, gechipt en geregistreerd.” Olga van Stichting Straatkat vertelt dat als ze een melding krijgen, ze een kat ophalen en vervolgens proberen de eigenaar te vinden.

“Het was nu wel wat lastiger, omdat het telefoonnummer dat geregistreerd stond op de chip niet meer in gebruik was”, zegt Olga. “We hebben vervolgens dierenartsen benaderd en de instantie waar de chip geregistreerd was. De instantie kon ons aanvullende informatie geven en zo kwamen we achter een adres.”

De eigenaar van Eu bleek niet meer op dat adres te wonen. “Toen bedacht ik me dat de achternaam van de eigenaar me bekend voorkwam. Via een kennis ben ik toen bij de eigenaar van Eu terechtgekomen.”

Eu is nu waarschijnlijk zestien jaar oud. Olga laat weten dat de eigenaar geschokt maar blij reageerde, want dit hadden ze nooit verwacht. Dinsdag zullen de twee na twaalf jaar weer worden herenigd.