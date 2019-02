Vakbondsacties dreigen bij kunststoffenfabriek Sabic in Bergen op Zoom

Sabic heeft volgens vakbond FNV twee recordjaren achter de rug, waarbij de wereldwijde winst neerkomt op 78.000 dollar per werknemer.

Te mager

Paul Smink, bestuurder FNV Procesindustrie: "De loonsverhoging moet meer in verhouding staan tot de gemaakte winsten en er is compensatie nodig voor de lagere loonsverhogingen uit voorgaande cao’s. Een eerdere petitie van leden heeft geleid tot dit eindbod, maar het is nog te mager. Ik ga met deze duidelijke ‘nee’ terug naar de werkgever. Ondertussen denken de leden na over de eerste acties."

De werknemers eisen een loonsverhoging van 5 procent en maatregelen om de hoge werkdruk terug te dringen, bijvoorbeeld door een generatiepact waarbij ouderen eerder kunnen stoppen met werken en jongeren in vaste dienst komen. Daarnaast is meer zekerheid voor uitzendkrachten een eis: na negen maanden moeten ze automatisch vast in dienst komen. Maar ook met die eis is Sabic nog niet akkoord gegaan.

Sabic Innovative Plastics maakt in Bergen op Zoom kunststofkorrels, -platen en –films. De cao geldt voor ongeveer 900 werknemers.