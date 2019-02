Huishoudens worden rijker, maar in vier Brabantse gemeenten is het vermogen juist gedaald

Het vermogen is gestegen en gedaald in Brabant (Foto:Gerhard Gellinger Pixabay).

In de meeste Brabantse gemeenten is het gemiddelde vermogen van huishoudens gestegen. In vier gemeenten is er juist een daling. Het gemiddelde vermogen van een huishouden in Nederland kwam vorig jaar uit op ruim 28.000 euro. De stijging komt vooral doordat huizen meer waard zijn geworden.

Laren in Noord-Holland heeft de rijkste huishoudens met een gemiddeld vermogen van 298.000 euro per jaar. Vijf gemeenten in Brabant staan in de top 10 van de gemeenten met de rijkste huishoudens.

Sint-Anthonis: 208.000 euro

Hilvarenbeek: 206.300 euro

Alphen-Chaam: 206.100 euro

Oirschot: 202.900 euro

Reusel-De Mierden: 196.700 euro

Het vermogen van een gezin is het eigen huis, geld op de bank, eventuele bedrijven, aandelen en onroerend goed. Schulden zoals de hypotheek en studieschuld worden hiervan afgetrokken.

Dalend vermogen

Brabant valt ook op in de cijfers omdat hier vier gemeenten zijn met een daling:

Drimmelen

Haaren

Asten

Rucphen

In Tilburg is het gemiddelde vermogen veel lager dan in de andere Brabantse steden: 9.500 euro per jaar per gezin. In Den Bosch is dat 24.200 euro.

Groeien

Ondanks de stijging zitten we nog lang niet op het niveau van 2008. Toen had een gemiddeld Nederlands huishouden 40.000 euro.