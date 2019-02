Miljoenenjacht-speler krijgt ook in hoger beroep geen nieuwe kans om 5 miljoen te winnen

AMSTERDAM -

Arrold van den Hurk uit Son drukte in 2013 in Miljoenenjacht per ongeluk op de rode knop, waardoor hij een het bedrag van vijf miljoen euro misliep. Hij stapte naar de rechter omdat hij zijn spel wilde afmaken, maar de rechter besloot dat hij dat niet mocht. Hij ging in hoger beroep, maar dinsdag werd opnieuw besloten dat hij geen kans krijgt om miljonair te worden.