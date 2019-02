Griekse Willem II-aanvallers voelen zich al thuis in Tilburg: 'De stad is goed, het leven ook'

Met Kostas Tsimikas heeft Vrousai een voorbeeld hoe een huurling van Olympiakos Pireaus het goed kan doen bij Willem II. De linksback maakte vorig seizoen indruk in dienst van de Tricolores. Hij keerde terug naar de Griekse club, waar hij nu basisspeler is. Vrousai sprak met de linksback voor hij naar Willem II trok.

"Ik ken hem erg goed", zegt de twintigjarige Vrousai over Tsimikas. "We hebben samen veel wedstrijden gespeeld. Ik heb met hem gesproken voor ik naar Tilburg kwam. Hij zei dat het een goede ploeg is, met veel goede personen binnen de club."

Pavlidis maakte in Duitsland al wel kennis met de Nederlandse voetbalschool. Hij debuteerde bij VfL Bochum onder Gertjan Verbeek in het eerste elftal. "Hij wilde technisch spelen, niet alleen maar rennen, rennen, rennen. Het is wel iets anders in vergelijking met de Duitse trainers. Daar gaat het vooral om kracht en rennen."

Tilburg

Voor Pavlidis is de overstap van Duitsland naar Nederland niet groot, toch is het wel even wennen in het Brabantse land. "Maar we hebben een nieuw thuis. De stad is goed, het leven is dat ook."

Vrousai heeft met een grotere omschakeling te maken. Hij verliet Griekenland voor Nederland. "Het is wel anders, ja. Maar het is goed. Hier is het allemaal wat rustiger. De mensen hier zijn goed, ik vind het leuk hier. Maar als ik voetbal speel, maakt het allemaal niet uit, dan is alles hetzelfde."

Griekse dromen

Samen in Tilburg, samen op het veld. De twee hebben een klik, dat maakt het allemaal een stukje makkelijker ver van huis. “En veel Griekse spelers zijn actief in Nederland. Dat is goed voor ons en voor de nationale ploeg."

Samen dromen ze van een mooie toekomst. "Ik wil de finale van de KNVB Beker halen en als het mogelijk is ook play-offs voor Europees voetbal bereiken. En op de lange termijn wil ik natuurlijk naar de Premier League. Dat zou het mooiste zijn", zegt Pavlidis met een grote glimlach, kort voor hij vertrekt en in het Nederlands 'dankjewel' en 'tot ziens' zegt.

"Ik hoop natuurlijk dat we de beker winnen", zegt Vrousai over zijn voornaamste doel. "Dat zijn nog maar twee wedstrijden, waarvan de eerste thuis. Daarna zien we wel. Ik ben hier voor anderhalf jaar. Ik wil hier blijven om veel te spelen. Daarna? Geen idee, dat zie ik dan wel."