Dinsdag was een supermaandag! Bekijk hier een selectie van de foto's die we binnenkregen

De beste plek om te kijken was er één met wat uitzicht, maar ook in de stad tussen niet al te hoge gebouwen was de maan goed te zien zijn. De maan kwam op in het oosten.

De maan lijkt veel groter en daarnaast is hij een stuk helderder dan normaal. Daardoor kun je 's nachts zelfs schaduwen zien van het heldere maanlicht.

Voorlopig de laatste

De bijzondere maan ontstaat doordat de maan in niet een ronde, maar in een meer eivormige baan om de aarde draait. Zo staat de hij het ene jaar wat dichter bij de aarde dan het andere jaar. Hierdoor lijkt de maan vijf procent groter en elf procent helderder dan een gemiddelde volle maan.





De supermaan in Ulicoten (foto: Maaididith)





De supermaan in Maren Kessel (foto: Robert Leerintveld)





"In werkelijkheid is hij echt groot", twittert boswachter Erik de Jonge





En zo zag hij er in Galder uit (foto: J. Graumans)





De supermaan van Sabine Baauw in Helmond





De maan in Oss volgens Charles Mallo





Zo, dit is wat we konden verwerken. Iedereen heel erg bedankt die een foto heeft ingestuurd. Het wachten is op de volgende supermaan!