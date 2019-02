Omstreden biovergister BioMoer in Moerstraten vraagt faillissement aan

Bio-vergistingsbedrijf BioMoer in Moerstraten heeft bij de rechtbank in Breda faillissement aangevraagd. De Raad van State keurde in december de uitbreidingsvergunning voor BioMoer af en de eigenaren zijn tot de conclusie gekomen dat het geen haalbare kaart is om met het bedrijf door te gaan, zo schrijven ze dinsdagavond in een verklaring aan Omroep Brabant.

Over het bedrijf in Roosendaal is al jaren veel te doen. Zo is het bedrijf al sinds 2011 bezig met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de bio-vergistingsinstallatie. Maar dit stuitte op verzet bij natuur- en milieu-organisaties en bij de gemeente Bergen op Zoom.

Opnieuw ter visie

Nu de Raad van State de bezwaarmakers in het gelijk heeft gesteld moet de aanvraag opnieuw ter visie worden gelegd, wat opnieuw veel tijd gaat kosten. En die tijd hebben de eigenaren van BioMoer niet. "De uitbreiding is essentieel om de installatie in bedrijfseconomisch opzicht toekomstbestendig te houden", schrijven ze in de verklaring waarin ook staat dat ze de stekker uit het bedrijf trekken.

"Wij zien geen andere uitweg meer dan te stoppen met dit prachtige, innovatieve bedrijf, dat een positieve bijdrage gaf aan de klimaatdoelstellingen", schrijven de aandeelhouders van BioMoer.