Hirving Lozano blijft ondanks kritiek positief: 'Ik geniet nog steeds bij PSV'

Het is nog niet echt het jaar van Hirving Lozano. In 2019 maakte hij de negentig minuten nog niet vol in een wedstrijd van PSV, al had dat wisselende redenen. Dieptepunt was de wissel afgelopen weekend, toen Mark van Bommel hem in de rust al aangaf dat het klaar was. De Mexicaan krijgt ook wat kritiek de laatste tijd. Zelf blijft hij daar rustig onder.

In zijn beste wedstrijd van dit kalenderjaar kwam Lozano de tweede helft ook niet in actie. Hij scoorde twee keer tegen FC Groningen, maar ging met een op het oog zware hoofdblessure naar de kant. Hij ontbrak daardoor ook tijdens de 5-0 zege op Fortuna Sittard. Na zijn terugkeer werd hij tegen FC Utrecht na zeventig minuten spelen gewisseld, zaterdag kwam hij tegen Heerenveen na de rust niet meer het veld op.

Een mindere periode? Een minder seizoen misschien wel? Lozano ziet het niet zo. "Dit seizoen scoor ik meer dan vorig jaar", zegt de 23-jarige aanvaller tegenover de NOS. Hij staat nu op dertien treffers. Vorig jaar eindigde de rappe aanvaller op zeventien in de eredivisie. "Ik geniet nog steeds bij PSV. De ene keer lukt het wel, de andere keer niet. Dat overkomt elke speler."

Wissels

"De trainer vertelde me dat ik niet op m'n best speelde. Daarom besloot hij me te wisselen", zegt Lozano over de keuze van Van Bommel in Friesland. In de ogen van de trainer deed Lozano tegen Heerenveen niet wat van hem gevraagd werd.

Op de vraag of hij misschien teveel taken krijgt in zo'n wedstrijd geeft hij een duidelijk antwoord: "Dat klopt." Al zijn opdrachten niet erg, geeft hij later aan. Boos was hij dan ook niet na de wissel. "Ik was niet woedend, natuurlijk niet."

Moeilijkere duels

De buitenspeler maakt zich niet druk over de wissels, al is hij wel extra gemotiveerd om zichzelf van zijn goede kant te laten zien tegen Feyenoord. Dat is een thuiswedstrijd. En dat is wel even lekker voor de Eindhovenaren, de laatste drie uitwedstrijden werden namelijk niet gewonnen. "Uitwedstrijden zijn wat lastiger geworden."