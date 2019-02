Brabantse Prinsen draaien warm op Sleuteldragersborrel

En zoals ieder jaar sprak cvdK van Koning Wim van de Donk het geveerde gezelschap toe. En ook maakte hij zijn vaste grapje over de veerkracht van Brabant. Maar wat wel anders is dan andere jaren is de drukte bij de borrel. Er sluiten steeds meer carnavalsverenigingen aan bij de carnavalsfederatie. Dit jaar werd het carnavaleske aantal van 99 gehaald.

Kiezen voor Brabant

En dan was er ook nog een serieuze boodschap. Want de verkiezingen komen er aan aan. En Brabanders kunnen dan misschien wel enthousiast worden van carnaval, maar voor verkiezingen lopen we niet echt warm. Althans in 2015 nam maar zo'n 43 procent van de stemmers de moeite om te stemmen voor de provincie. Het laagste aantal in heel Nederland.

En daarom probeert het provinciebestuur het nuttige met het aangename te verenigen. En dat doen ze door middel van niemand minder dan Huub Hangop. Hij maakte in opdracht van de provincie een carnavalskraker om mensen te bewegen 20 maart massaal naar de stembus te trekken.