Reconstructie van schietpartij waarbij Daan Hoefs om het leven kwam

Wat gebeurde op de dag dat de 26-jarige Daan Hoefs in Schijndel werd doodgeschoten? Om daar een beter beeld van te krijgen, is de politie woensdag de hele dag bezig met een reconstructie. Tijdens de reconstructie zullen knallen te horen zijn.

Van halfacht tot vier uur woensdagmiddag zijn de Aagje Dekenstraat, Renate Rubinsteinstraat en Smaldonkstraat (deels) afgesloten. Buurtbewoners zijn met een brief op de hoogte gebracht. Veel omwonenden namen 's ochtends al een kijkje bij de reconstructie, waar veel agenten voor op de been zijn. Verdachte Mark van S. wil meewerken aan de reconstructie en hij zal ook aanwezig zijn. De auto's van Hoefs en de verdachte zijn er ook.

De 26-jarige Daan Hoefs werd op 25 april 2018 op straat in Schijndel neergeschoten. Op de Aagje Dekenstraat werd hij onder vuur genomen. Later die avond overleed hij aan zijn verwondingen. Volgens omstanders werden er meerdere schoten gelost en waren er kinderen buiten aan het spelen.

Vader en zoon

De politie heeft na de schietpartij al meerdere onderzoeken gedaan. Zo werd een vijver onderzocht op zoek naar het wapen, maar dat leverde niets op. De politie hield twee dagen na de schietpartij een man aan. In augustus werd een tweede verdachte aangehouden, dit bleek de vader van de andere verdachte te zijn. Beide verdachten komen uit Schijndel.

Bekende van de politie

Hoefs kwam uit Erp en was een bekende van de politie. Hij was veroordeeld voor openlijke geweldpleging in de zaak van de in mei 2015 doodgestoken Joeri Edelijn uit Oss. Hij was de tweede verdachte in deze zaak en werd veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf. Behalve voor openlijke geweldpleging werd hij ook gestraft voor het vervoeren van amfetamine.

