Onze 5 weekendtips: knotsgekke kaartenbeurs, stapels sneakers en opwarmen voor carnaval

Er staat weer een heerlijk zonnig weekeinde te wachten. Het kwik in de thermometer is van plan om lenteachtige temperaturen aan te gaan tikken. Zeker uit de wind zal het goed toeven zijn op de Brabantse terrassen. Maar ook als je niet stil kunt zitten is er genoeg te doen in Brabant. Heb je overigens nog (carnavals)tips voor het volgende weekeinde? Stuur ze naar evenementen@omroepbrabant.nl, dan gaan wij ermee aan de slag.

Knotsgekke kaartendagen (vrijdag en zaterdag)

Stempelen, knippen, plakken, prikken, knippen inkten etc.. In de Brabanthallen is dit weekeinde weer voldoende te beleven, zoals de knotsgekke kaarten- en scrapdagen. Het is dé beurs voor kaartenmakers en scrappers om ideeën op te doen en inspiratie te tanken. Wat is scrappen, vraag je je wellicht af. Het zijn hobbyisten die de mooie momenten van bijvoorbeeld een vakantie vormgeven in zelfontworpen boekjes of andere uitingen.

Kom je met de trein naar Den Bosch, dan kun je voor 1,50 euro met de pendelbus naar de Brabanthallen. Kom je met de auto, toets dan Diezekade 2 in Den Bosch in als bestemming. Entree voor de beurs is 9 euro. Mannen in het gezelschap van een vrouw mogen overigens gratis naar binnen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen eveneens voor niks naar binnen. De knotsgekke dagen beginnen om 10.00 uur en duren tot 17.00 uur.









Hustlin' Kickz Eindhoven (zaterdag)

Barst jouw schoenenkast bijna uit zijn voegen, maar is er nog plek voor een paar unieke sneakers dan moet zaterdag zeker bij Dynamo aan het Catharinaplein in Eindhoven binnenlopen. Daar vindt de Hustlin’ Kickz plaats, hét sneaker-evenement van het zuiden. Wedden dat je met een paar bijzondere aanwinsten naar huis gaat? Als sneakerfan ben je zaterdag bovendien in goed gezelschap, zeker te weten. De sneakerbeurs is van 13.00-17.00 uur.

WHEELS Ruilbeurs (zondag)

Liefhebbers van legervoertuigen en –spullen marcheren komende zondag ongetwijfeld weer in groten getale naar evenemententerrein Aquabest in Best voor de traditionele Wheels Ruilbeurs. Op de beurs staan ongeveer zestig kramen met militaire onderdelen, kleding, documentatie etc. Voor ieder wat wils. De vijfhonderd leden van WHEELS hebben één gezamenlijke interesse: oude legervoertuigen uit de periode 1940 t/m 1975. Sommige leden hebben zelfs een legervoertuig in de schuur staan.

Voor de hoogte van de entree hoef je de beurs niet te laten: 1 euro. De WHEELS Ruilbeurs is open van 10.00 tot 15.00 uur. Ben je nog nooit bij Aquabest geweest? Dan is Ekkersweijer 7 in Best the place to be.

Hil Helmond Zingt (zondag)

Dat ze in Helmond een grote mond hebben is bekend, maar dat ze daarmee ook nog een lekkere carnavalsaria kunnen zingen is wellicht nóg bekender. Zondag van 14.00 uur tot en met 17.00 uur is het weer zover: Hil Helmond Zingt. En goed nieuws: want je mag gewoon meedoen, ook als je geen maat kunt houden. Kun je gelijk opwarmen voor carnaval. Het is zondag te doen in Zaal Traverse aan de Steenweg 19 in Helmond en voor 11 euro ben je lid van het koor.









Rondje Tongelaar (zondag)

Het heerlijke lenteweer is ook een mooie gelegenheid om de stevige stappers aan te trekken en een flinke wandeling te gaan maken, bijvoorbeeld een rondje Tongelaar in Mill. Een gids neemt je onder de arm mee in de geschiedenis van het landgoed Tongelaar. Op het landgoed staat overigens ook nog een burcht. De gids vertrekt om tien uur en de wandeling duurt ongeveer twaalf uur. Vooraf aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon aansluiten. Parkeren kan bij de splitsing van de Hoogedijk met de Vaardijk in Mill.