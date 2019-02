Mark en Angela rijden 7500 kilometer zonder navigatiesysteem door de vrieskou voor stichting AAP

Het was Mark zijn idee. Hij zag op Facebook een filmpje van de rit van vorig jaar en was meteen om. “Dat prachtige witte landschap, ik wist meteen dat ik de tocht ook wilde rijden”, zegt hij. Toen hij dat mededeelde aan zijn vriendin, reageerde zij wat gepikeerd. “Maar ik wil ook mee!” En zo geschiedde. Het koppel zal de 7500 kilometer samen afleggen en die tocht van team 42 is live te volgen.

Vrijdag vertrekt het stel, maar ze begonnen woensdagochtend al met de voorbereidingen. “Dan ben je nog op tijd als er dingen mis zijn met je auto, of als er nog spullen ontbreken”, zegt Mark. Hij brengt de auto dan ook nog even langs de garage voor een laatste check en om er winterbanden onder te zetten. Hele speciale winterbanden zelfs. “Die zijn hier niet te koop, ze komen uit Finland”, zegt Mark. “Je kunt er zelfs spijkers in schroeven voor extra grip."

Ze zullen de route zonder navigatiesysteem af moeten leggen, dat hoort erbij. Angela laat een stapel kaarten zien. “Sommige kaarten hebben we gekregen, anderen hebben we gekocht. Maar er is echt heel moeilijk aan te komen, weinig mensen gebruiken nog kaarten”, zegt ze. Mocht er wat met de auto gebeuren, moeten ze het ook zelf oplossen. Gelukkig is Mark ontzettend handig en is het gereedschap al ingepakt.

Geld voor het goede doel

Het stel rijdt de route niet in hun eentje, er doen maar liefst 100 teams mee. Allemaal rijden ze voor een goed doel. Mark en Angela rijden voor stichting AAP. “Die vangen heel veel dieren op en je kunt zelf ook gaan kijken wat er met je geld is gebeurd. Dat vinden we belangrijk”, legt Angela uit. Ze willen minimaal 750 euro ophalen, maar ze hopen natuurlijk op veel meer.