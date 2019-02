We gaan 'op sjiek' met carnaval en Roy Donders vindt het prachtig: 'Lekker kleurig en vrolijk!'

We gaan dit jaar met carnaval 'op sjiek'. Laat de boevenpakken en hawaiibloesjes vooral in je verkleedkist zitten. Die zijn net zo 'uit' als de patersjurken en pauskazuifels. Wil je ertoe doen dit jaar, zoek het dan in de pracht en praal en het goud en de glitter. Als iemand daar heel vrolijk van wordt is het wel Roy Donders. Zijn persoonlijke favoriet: het lakeienpak. "Lekker kleurig, lekker vrolijk."

"Ik vind dat je er ook met carnaval goed uit moet zien", zegt de Tilburgse zanger en entertainer. Enthousiast snuffelt hij in de rekken met carnavalskleren. "Kijk, deze herenpakken bijvoorbeeld. Zitten goed en zijn mooi gemaakt. In allerlei prints, je kunt het zo gek niet bedenken. Zeg het maar: wil je als snoepwinkel op stap of liever als gokkast of drankhandel?"

Lees verder onder de tweet.



Een pak om 'op te vreten'

Het pak met de friet- en frikandellenprint gaat mee de kleedkamer in. "Om op te vreten, ja. Maar dat hoort toch ook bij carnaval: iedere middag een lekkere vette puntzak friet, anders trek je het niet vijf dagen lang."

Hans van der Linden van de Tilburgse Koopjeshal ziet de trend verschuiven. "Carnavalskleding is een modeverschijnsel. Dat geldt voor de vrouwen al een paar jaar, de mannen komen daar achteraan en nu volgt ook de jeugd."

Jongeren gaan volgens Hans niet meer alle dagen in dezelfde carnavalskleren op stap. "Iedere dag een andere outfit, dat hoort bij deze tijd." Maar daar zit de combinatie spijkerbroek en boerenkiel niet meer bij. "Dat kan echt niet meer."

Rekken vol petticoats

"Kijk nou eens hoe mooi die getailleerde vorm in het jasje zit." Roy loopt met een kleurige jas met gouden franje naar de lange rekken vol petticoats. Hij laat de combinaties zien, zwiert de petticoat frivool onder het jasje en zegt: "Dit is toch hoe iedere vrouw met carnaval over straat wil gaan? Het is feestelijk en omdat het getailleerd is slankt het ook nog eens lekker af."

Zijn enthousiasmemeter loopt nog verder op als hij bij de rekken met lakeienpakken komt. Onder het motto 'Hoe fouter hoe beter', krijgt het pak met panterprint bonuspunten van de Tilburgse glitterkoning.

Absolute favoriet

Met zijn absolute favoriet verdwijnt hij daarna zingend achter het gordijn van de kleedkamer. Om er springend weer uit tevoorschijn te komen. "Hier word ik heel blij van. Lekker kleurig, mooi afgewerkt met gouden biesjes en touwtjes. En dan zo'n mooie hoed erbij. Ik heb er nu al zin in!"