Liften langs de snelweg? Deze twee zullen het niet zo snel meer doen [VIDEO]

Twee mensen dachten woensdagmiddag langs de A2 bij Eindhoven wel een lift te kunnen krijgen. Die kregen ze, maar het was niet de lift waar ze op gehoopt hadden. Ze werden namelijk opgehaald door een politiewagen.

Rond drie uur kwam de politiewagen de lifters ophalen, nadat Rijkswaterstaat een melding had gemaakt. Volgens Rijkswaterstaat ging het om een handhavingskwestie. Hoe lang ze er uiteindelijk gestaan hebben, is niet duidelijk.





Stijging ‘snelwegwandelaars’

Rijkswaterstaat ziet dat het aantal snelwegwandelaars, zoals lifters, sinds 2014 toeneemt. In 2014 waren het er nog 1396, en in 2018 waren dat er al 3170. De stijging heeft ermee te maken dat Rijkswaterstaat de wandelaars beter registreert en dat weggebruikers en politie Rijkswaterstaat vaker weten te vinden. Ook dat het drukker is op de wegen kan meespelen.

Mensen liften niet alleen langs de snelweg: er lopen ook mensen omdat ze een lege tank hebben, omdat ze onder invloed zijn, omdat ze hun voertuig op de vluchtstrook parkeren en op zoek zijn naar een supermarkt of een winkelcentrum, of omdat ze hun navigatie verkeerd hebben ingesteld.