Vaasjes van menselijke cellen uit de 3D-printer, 'Hopelijk kunnen we ooit een kloppend hart maken'

In de toekomst moet het mogelijk worden om beschadigd of ziek weefsel bij patiënten te herstellen of vervangen. “We kunnen met dit project ons onderzoek op een andere manier aan mensen laten zien", vertelt Patricia Dankers.

"Het laat zien wat we nu al kunnen met menselijk materiaal en schept ook een beeld van de toekomst." “Door intelligente materialen te ontwikkelen hopen we in de toekomst gehele organen te kunnen maken, zoals bijvoorbeeld een kloppend hart”, vult Dan Jing Wu haar collega aan.

Onderzoekers Patricia Dankers (L) en Dan Jing Wu (R) (Foto: Tom van den Oetelaar)





Levend vaasje?

Het plan voor het maken van zulke vaasjes komt van kunstenaar Hongjie Yang, die is gefascineerd door het idee dat menselijke cellen in deze nieuwe vorm gebruikt worden. Yang vindt de discussie die daaruit voortkomt interessant. “Met het maken van nieuwe objecten uit menselijk materiaal bereiken we een ongemakkelijke grens: is zo’n object dan levend of niet-levend?”, vraagt Yang zich hardop af.

Het project is onderdeel van een nieuwe tentoonstelling over de vele, nieuwe vormen van kunstmatig leven in het Centre Georges Pompidou in Parijs, één van 's werelds grootste musea voor moderne kunst. De tentoonstelling opent op woensdag 20 februari. Uiteindelijk zullen in het museum niet de échte vaasjes getoond worden, maar zullen er replica’s te zien zijn.