Tilburg Trappers kampioen van de Oberliga Nord, feest of toch niet?

Na het laatste fluitsignaal zou je bijna denken dat het een oefenwedstrijd was. Dat doet de einduitslag ook vermoeden. Maar het was geen vriendschappelijke pot. Sterker nog: door deze overwinning mogen de Tilburg Trappers zich kampioen noemen. Heel licht klinkt er een groepje fans dat zingt: 'Kampi-oenen, kampi, kampioenen'. En ook de speaker herhaalt het nog maar eens: 'Geef onze kampioenen nog één keer een hartelijk applaus!'. Maar daar blijft het bij. Geen prijsuitreiking. En een groot feest volgt er al helemaal niet.

Want het gaat de Tilburg Trappers niet zozeer om het kampioenschap in de Oberliga Nord. Een prijs is een prijs, zo geeft voorzitter Ron van Gestel ook toe. Maar het gaat de Tilburgse ijshockeyclub om het algehele kampioenschap in de Oberliga waar noord en zuid elkaar treffen in een play off-competitie.

Toch zijn er ook supporters die vinden dat deze titel wel gevierd had mogen worden. "Dit is gewoon een titel die gevierd moet worden", zegt een supporter die de club al jaren volgt. "Het is knap dat je met zoveel punten verschil kampioen wordt." Een andere supporter kan zelf geen feestje bouwen op de woensdagavond. "Maar ik zal het wel van binnen vieren", zo geeft hij te kennen.

Niet hoog op het lijstje

Voorzitter Ron van Gestel geeft aan dat de Oberliga Nord-titel niet doelstelling nummer één is. "Dit is niet een prijs die we heel hoog op ons lijstje hebben staan. Wij willen kampioen worden van de gehele Oberliga", is de voorzitter duidelijk. De Trappers wonnen de noord-competitie de eerste twee jaar niet, maar vorig jaar wel. "Toen kwamen we erachter dat je er ook een beker voor kreeg. De beker is niet groot, maar wel zwaar. Die past perfect bij de rest." Overigens kregen de Trappers de beker vanavond niet uitgereikt omdat de voorzitter van de competitie niet aanwezig was in Tilburg.

De Trappers zullen dit kampioenschap dus ook niet gaan vieren, net als veel supporters. Zij hadden de pech dat het kampioensduel op een woensdagavond gespeeld werd. Verschillende van de ruim 2200 opgekomen supporters moet morgen gewoon weer aan het werk, waardoor er van een kampioensfeest geen enkele sprake is.

Ook de spelers zullen er niet eentje extra op gaan drinken, mede door het drukke speelschema. De focus gaat nu volledig richting de play-offs, zo geeft Van Gestel aan. "De jongens zullen gewoon op tijd naar huis gaan vanavond."