Fort Altena geeft bij het afgraven van een metersdikke zandlaag een bijzonder geheim prijs

“Het is heel bijzonder dat wij dit nu op dit moment mee kunnen maken, want het kan zomaar weer 150 of 300 jaar duren voor het weer zichtbaar is”, zegt een enthousiaste Bart Pörtzgen van het Brabants Landschap.

Het is uniek en slechts tijdelijk te zien. De drie meter dikke zand en kleilaag op het dak van de bomvrije kazerne Remise B van Fort Altena is volledig afgegraven. 140 jaar na de bouw in 1879 is weer even te zien hoe het fort er uitzag bij de aanleg, maar ook dat onder die grondlaag een ingenieus drinkwatersysteem zit verborgen.

“Het regenwater dat op het afgedekte fort viel, sijpelde door de drie meter dikke klei en zandlaag heen en kwam terecht op het trechtervormige dak van bakstenen. Daar druppelde het naar het diepste punt van het dak, waar het via een putje in de kelders terechtkwam. Op die manier beschikten honderden mensen over goed en schoon drinkwater.”

Provincie betaalt mee aan restauratie

Ruim een jaar geleden besloot de provincie Brabant 400.000 euro beschikbaar te stellen voor de restauratie van het fort. Volgens gedeputeerde Henri Swinkels, die met een cheque naar het fort kwam, is het belangrijk om de monumenten in stand te houden.

"Brabant is bezaaid met erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Al dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar maken en houden.”





Het ingenieuze putje dat 140 jaar onder drie meter grond verborgen zat





Geheim wordt weer begraven

Het ingenieuze drinkwatersysteem uit de 19e eeuw blijft na de restauratie niet zichtbaar. Als de omvangrijke restauratie van Remise B afgerond is, verdwijnt het dak weer onder een drie meter dikke laag klei en zand. “We hebben het even nagerekend”, zegt Bart Pörtzgen. “Het enorme grondpakket op het dak moet zo’n 1,5 miljoen kilo wegen. De bouwers van toen hebben echt vakwerk afgeleverd.