PSV woest op KNVB na competitievervalsing: 'We zijn totaal en onaangenaam verrast'

De voetbalbond verplaatste het eredivisieduel tussen Ajax en PEC Zwolle van 2 naar 13 maart om de Amsterdamse club meer rust te gunnen in aanloop naar het Europese Champions League-duel van 5 maart met Real Madrid. Volgens de KNVB is dit in het belang van het Nederlandse voetbal.

Het betekent echter ook dat er in de eredivisie gaten in de stand ontstaan. Ajax weet, totdat het duel is ingehaald, exact wat PSV heeft gedaan en kan daar mentaal voordeel uit kan halen in de strijd om de landstitel.

'Onaangenaam verrast'

De regels worden volgens PSV tijdens de competitie veranderd. "In het begin van het seizoen hebben Ajax, PSV en de KNVB afgesproken dat het mooi zou zijn als er tijdens de Europese campagne een dag rust kan worden gecreëerd. Maar dat zou voor beide clubs gelden. Dan krijg je nooit scheve gezichten. Een maand geleden hebben we met Ajax, PSV, Feyenoord, de KNVB en FOX Sports gesproken over volgend seizoen. Maar over Ajax en Real is met geen woord gerept. Dit is vreemd, we zijn totaal en onaangenaam verrast," zegt een woordvoerder van PSV.

PSV overweegt vooralsnog geen rechtszaak aan te spannen. PEC Zwolle onderzoekt al wel of dat zin heeft, zo vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp. "De KNVB is namelijk een organisatie die aan de belangen van alle clubs moet denken", zegt hij. "Wij staan nu een weekeinde stil, daar balen wij van maar daar zullen onze concurrenten ook niet blij mee zijn. Zoals PSV niet blij is dat Ajax later speelt. Wij zijn verbaasd en zeer teleurgesteld in de KNVB."