'Oud-olympiër Robert de Wit weggestuurd bij Eindhoven Atletiek na ongepast gedrag'

Oud-olympiër Robert de Wit (56) is door atletiekvereniging Eindhoven Atletiek weggestuurd als trainer wegens ongepast gedrag. Dit meldt de Volkskrant donderdag. Aanleiding is een klacht van een jeugdlid over ongewenste opmerkingen. De Wit ontkent dit.

Afgelopen december heeft het bestuur aan De Wit verteld dat hij niet langer welkom is. Zijn contract is opgezegd. Het zou een optelsom zijn geweest die het bestuur tot dit besluit deed komen. Een van de grootste atletiekverenigingen van Nederland zit met de situatie in haar maag. De Wit was een gewaardeerde trainer. "Maar het maakt niet uit wat iemands reputatie is. Ik moet voor de veiligheid van de atleten zorgen", zegt voorzitter Patrick Stassen.

#MeToo-tijdperk

De Wit is erg boos en vindt dat er geen correcte hoor en wederhoor is gepleegd. “Ik heb een puber verbaal flink aangepakt tijdens de training, maar ik heb haar niet aangeraakt.” Hij voelt zich slachtoffer van het #MeToo-tijdperk.

De Wit werd een jaar eerder op het matje geroepen nadat hij 'een onfatsoenlijke vraag' had gesteld aan een meerderjarige atlete. Tegenover de Volkskrant vertelt hij dat het bestuur van de vereniging hem toen al een zware sanctie wilde opleggen, maar dat hij dit met behulp van een advocaat kon voorkomen.

Een woordvoerder van het Instituut Sportrechtspraak bevestigt dat er een vooronderzoek naar de zaak loopt. Bij de atletiekvereniging zijn de meeste trainingen van De Wit overgenomen door anderen. De onrust bij de vereniging is groot omdat kinderen en ouders zich afvragen wat er precies aan de hand is.

Olympische Spelen

De oud-topsporter deed drie keer mee aan de Olympische Spelen. Als tienkamper in Seoul in 1988, in 1992 in Barcelona en in 1994 was hij bobsleeër tijdens de Winterspelen in Lillehammer.