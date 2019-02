Automobilist scheurt met 200 kilometer per uur over A59, terwijl agenten achter hem rijden

Een automobilist heeft woensdagavond rond halftwaalf niet goed in zijn achteruitkijkspiegel gekeken toen hij met 200 kilometer per uur over de A59 bij Terheijden reed. Achter de man reed al enige tijd een auto met agenten.

Omdat de man ook nog eens met 160 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden reed, waar 90 kilometer per uur is toegestaan, is de auto langs de kant van de weg gezet. Het rijbewijs van de bestuurder is meteen ingenomen.

Volgens de politie was er ook nog een tweede auto betrokken, maar die kon niet worden achterhaald.