'Kneuterigheid is de kracht van PSV', oud-speler Björn van der Doelen vindt besloten training niets

Het houdt de gemoederen flink bezig, al die besloten trainingen van Mark van Bommel bij PSV. Oud-speler Björn van der Doelen snapt het niet en vindt het maar overdreven. "Wat maakt het uit als er mensen staan te kijken. Ik snap dat de supporters boos zijn", zo zegt hij. "Vroeger trainden we nooit besloten en ik werd drie keer kampioen."

Bekijk de video en lees verder.





'PSV'ers, blijf lief voor elkaar'

"Ik hou van de ouderwetse kneuterigheid", vervolgt Van der Doelen. "Dat is heel lang de kracht van PSV geweest. Het is als grote club altijd toegankelijk geweest. Voor mij is het nog steeds thuiskomen als ik op de Herdgang kom. Dat komt door de mensen die er werken en de sfeer die er hangt. En daar horen ook die vaste supporters bij. Supporters vinden het fijn om op een bepaalde manier contact te hebben met de spelers en je moet geen afstand creëren. Het publiek is al vrij kritisch en hoe kritischer het gaat worden. Het is een kwestie van vriendjes maken. Blijf lief voor elkaar."

Buurten en bier drinken

Voetbal moet niet vervreemden van de mensen, maar bij Van der Doelen zelf lijkt dat al gebeurd. Na zijn actieve carrière, hij stopte als profspeler in 2006, ging 'Doelen' verder als beroepsmuzikant. Het voetbalwereldje liet Van der Doelen met gemak achter zich. Hij volgt de sport nog maar halfslachtig en dat heeft zo z'n reden.

"Ik vind het vaak gewoon heel saai om naar te kijken", zegt de Eindhovenaar. "Heel de romantiek is voor mij ook een beetje uit het voetbal. Heel die professionaliteit is doorgeslagen. Besloten trainingen en zo, dat gaat zo ver. Ik ga nog wel eens naar PSV, maar dan sta ik te buurten en bier te drinken. Da's supergezellig, maar van het voetbal zie ik helemaal niks."