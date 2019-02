111 banen verdwijnen bij Fujifilm in Tilburg

De banen verdwijnen bij de grafische tak van Fujifilm. Die afdeling heeft het zwaar omdat print het zwaar heeft en er dus minder vraag is naar offsetplaten. Dat zijn drukplaten voor drukkerijen. Fujifilm zal een van de twee productielijnen voor deze drukplaten stopzetten.

De president van Fujifilm, Peter Struik: “We hebben vandaag ons personeel geïnformeerd over de omvang van de reorganisatie. We doen uiteraard ons uiterste best om zoveel mogelijk medewerkers te herplaatsen of te begeleiden van werk naar werk."

Product dat wel succes heeft

Naast offsetplaten produceert Fujifilm fotopapier in Tilburg. Op deze markt is Fujifilm de grootste speler en door de introductie van nieuwe soorten fotopapier heeft het bedrijf de laatste jaren goede resultaten behaald.