Groot tekort aan woonruimte voor Eindhovense studenten: gemeente grijpt in

Steeds meer studenten die een kamer zoeken in Eindhoven zitten met een probleem: er is een gigantisch tekort aan studentenkamers en andere woonruimtes. De problemen lijken enkel groter te worden, dus de gemeente wil snel ingrijpen. Donderdag werden de plannen voor meer woongelegenheid voor studenten gepresenteerd.

De gemeente kijkt onder meer naar de introductie van hospita’s (mensen die kamers verhuren in hun eigen woning) en wil het afsluiten van gezamenlijke huurcontracten voor studenten vergemakkelijken. Ook overweegt de gemeente de tijdelijke bouw van woonruimte (het liefst op het terrein van onderwijsinstellingen) en wil ze dat afgestudeerde studenten eerder de campus verlaten, wat de doorstroming van nieuwe studenten moet verbeteren.

'Dit vraagt om actie'

Met name de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) trekt veel studenten, zowel uit binnen- en buitenland. De vraag naar kamers of andere huisvesting groeit gestaag, zeker bij internationale studenten. Volgens onderzoek van de gemeente stijgt die vraag tot en met 2023 met 3886 studenten. Van dat cijfer zitten er 2280 studenten op de TU/e, 1500 op de Fontys en 200 op het Summa College.

“De inschatting is dat, als er niets gebeurt, het probleem bij het begin van het komende academisch jaar nog groter zou kunnen worden. Dit vraagt om actie”, aldus de gemeenteraad. In 2012 werd al het convenant 'Huisvestingsopgave Studenten' gesloten voor meer woonruimte in Eindhoven door onder meer de onderwijssector, de vastgoedsector en wooncorporaties.