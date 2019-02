Mathieu van der Poel is ook op de weg niet te stoppen en pakt meteen dagzege in Antalya

Na 32 zeges tijdens het veldritseizoen is Mathieu van der Poel overgegaan op het wegseizoen. En ook daar laat hij meteen van zich spreken. De renner van Corendon-Circus wist donderdagmiddag de eerste etappe te winnen van de Ronde van Antalya in Turkije.

De 24-jarige Nederlandse kampioen op de weg, die eerder deze maand nog de regenboogtrui in het veldrijden veroverde, was na 141 kilometer tussen de Köprülü Canyon en Antalya de beste in de massasprint. De wereldkampioen in het veld waagt zich de komende maanden voor het eerst aan een voorjaar op de weg.

Afgelopen seizoen maakte Van der Poel opnieuw indruk op de onverharde wegen, maar nu richt de 24-jarige alleskunner zich dus op de verharde weg. De Ronde van Antalya is nog tot komende zondag. Van der Poel bereidt zich vooral voor op de voorjaarsklassiekers.