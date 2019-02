Bestuurder rijdt 143 per uur op 60-kilometerweg in Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL -

Op de Esscheweg in Sint-Michielsgestel is een bestuurder dinsdag wel erg over de schreef gegaan: op de weg mag maximaal 60 kilometer per uur worden gereden, maar de teller van een bestuurder tikte maar liefst 143 kilometer per uur aan. Dat maakte de politie donderdag bekend.